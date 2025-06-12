الصين تؤكد التوصل لاتفاق تجاري مع أمريكا وتطالب الجانبين بالالتزام

أكدت الصين ما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب التوصل لاتفاق تجاري بين البلدين، وطالبت الخارجية الصينية الجانبين بالالتزام بالاتفاق. وقالت بكين إنها تحترم تعهداتها دائما حسب وصفها. ويوفر الاتفاق، الذي تم التوصل إليه بعد اتصال هاتفي بين ترمب والرئيس الصيني الأسبوع الماضي، هدنة هشة للغاية في الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.



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