مصرع 240 شخصا من ركاب الطائرة الهندية

وأشار قائد شرطة أحمد أباد جي إس مالك، إلى وجود ضحايا على الأرض في مكان تحطم الطائرة، قرب المطار، مبينًا أن (169) هنديًا و(53) بريطانيًا و(7) برتغاليين وكنديًا كانوا على متن الطائرة المنكوبة.
وكانت الرحلة إي أي 171 للطائرة من طراز بوينغ 787 تحطمت في منطقة سكنية يطلق عليها ميجاني ناجار بعد 5 دقائق من إقلاعها في تمام الساعة الواحدة وثمانية وثلاثين دقيقة بالتوقيت المحلي.
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