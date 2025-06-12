بتوجيه القيادة.. وصول الطفل الفلسطيني محمد حجازي إلى المملكة لتلقي العلاج

بتوجيه من قيادة المملكة، وصل اليوم إلى مطار الملك خالد الدولي في الرياض الطفل الفلسطيني محمد حجازي لإجراء الفحوصات اللزمة وتلقي العلاج بعد أن فقد بصره بفعل مخلفات حربية تركها الاحتلال الإسرائيلي في منطقته.
ويبلغ محمد من العمر 7 أعوام حيث أبلغ الأطباء عائلته بأن عودة البصر له ممكنة إذا ما تم علاجه خارج قطاع غزة.
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