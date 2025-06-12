المملكة تعزي الهند في ضحايا حادث سقوط الطائرة المدنية

وعبّرت المملكة عن تعازيها لذوي الضحايا ولحكومة وشعب جمهورية الهند الصديق جراء هذا الحادث الأليم.
وكانت طائرة تابعة للخطوط الجوية الهندية قد تحطمت اليوم، بالقرب من مطار مدينة أحمد آباد في ولاية جوجارات شمال غربي الهند.
وذكرت مصادر في قطاع الطيران الهندي، أن الرحلة رقم إيه آي 171 سقطت بعد وقت قصر من إقلاعها وكانت متجهة إلى مدينة برمنجهام البريطانية.
وأفادت تقارير إعلامية نقلًا عن مسؤولين بأن 242 راكبًا كانوا على متن الطائرة، فيما تم على الفور البدء في عمليات الإنقاذ والإخلاء.
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