المملكة تعزي الهند في ضحايا حادث سقوط الطائرة المدنية

أعربت وزارة الخارجية عن صادق تعازي ومواساة المملكة العربية السعودية لجمهورية الهند الصديقة، إثر حادث سقوط طائرة مدنية تقل أكثر من 200 شخص في مدينة أحمد آباد غرب البلاد، وما نتج عنه من وفيات وفقدان لركابها المدنيين.

وعبّرت المملكة عن تعازيها لذوي الضحايا ولحكومة وشعب جمهورية الهند الصديق جراء هذا الحادث الأليم.

وكانت طائرة تابعة للخطوط الجوية الهندية قد تحطمت اليوم، بالقرب من مطار مدينة أحمد آباد في ولاية جوجارات شمال غربي الهند.

وذكرت مصادر في قطاع الطيران الهندي، أن الرحلة رقم إيه آي 171 سقطت بعد وقت قصر من إقلاعها وكانت متجهة إلى مدينة برمنجهام البريطانية.

وأفادت تقارير إعلامية نقلًا عن مسؤولين بأن 242 راكبًا كانوا على متن الطائرة، فيما تم على الفور البدء في عمليات الإنقاذ والإخلاء.