مصرع جميع ركاب الطائرة الهندية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أعلنت الشرطة الهندية مصرع أكثر من (240) شخصًا، بينهم طياران و(10) من أفراد الطاقم في حادث تحطم الطائرة الهندية.

وتحطمت طائرة ركاب من طراز (بوينغ 787-8 دريملاينر)، تابعة لشركة الخطوط الهندية بعد دقائق قليلة من إقلاعها من مطار أحمد أباد، اليوم، في طريقها إلى مطار غاتويك الإنجليزي.

وأشار قائد شرطة أحمد أباد جي إس مالك، إلى وجود ضحايا على الأرض في مكان تحطم الطائرة، قرب المطار، مبينًا أن (169) هنديًا و(53) بريطانيًا و(7) برتغاليين وكنديًا كانوا على متن الطائرة المنكوبة.

وكانت الرحلة إي أي 171 للطائرة من طراز بوينغ 787 تحطمت في منطقة سكنية يطلق عليها ميجاني ناجار بعد 5 دقائق من إقلاعها في تمام الساعة الواحدة وثمانية وثلاثين دقيقة بالتوقيت المحلي.

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