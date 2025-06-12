الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أعربت وزارة الخارجية عن صادق تعازي ومواساة المملكة العربية السعودية لجمهورية الهند الصديقة، إثر حادث سقوط طائرة مدنية تقل أكثر من 200 شخص في مدينة أحمد آباد غرب البلاد، وما نتج عنه من وفيات وفقدان لركابها المدنيين.

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن وزارة الخارجية: المملكة تعرب عن تعازيها ومواساتها لجمهورية الهند في ضحايا حادث سقوط الطائرة المدنية والان مع التفاصيل

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012