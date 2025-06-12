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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن وزارة الخارجية: المملكة تعرب عن تعازيها ومواساتها لجمهورية الهند في ضحايا حادث سقوط الطائرة المدنية والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أعربت وزارة الخارجية عن صادق تعازي ومواساة المملكة العربية السعودية لجمهورية الهند الصديقة، إثر حادث سقوط طائرة مدنية تقل أكثر من 200 شخص في مدينة أحمد آباد غرب البلاد، وما نتج عنه من وفيات وفقدان لركابها المدنيين.
وعبّرت المملكة عن تعازيها لذوي الضحايا ولحكومة وشعب جمهورية الهند الصديق جراء هذا الحادث الأليم.
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