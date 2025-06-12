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وزارة الخارجية: المملكة تعرب عن تعازيها ومواساتها لجمهورية الهند في ضحايا حادث سقوط الطائرة المدنية

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  • وزارة الخارجية: المملكة تعرب عن تعازيها ومواساتها لجمهورية الهند في ضحايا حادث سقوط الطائرة المدنية 1/2
  • وزارة الخارجية: المملكة تعرب عن تعازيها ومواساتها لجمهورية الهند في ضحايا حادث سقوط الطائرة المدنية 2/2

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أعربت وزارة الخارجية عن صادق تعازي ومواساة المملكة العربية لجمهورية الهند الصديقة، إثر حادث سقوط طائرة مدنية تقل أكثر من 200 شخص في مدينة أحمد آباد غرب البلاد، وما نتج عنه من وفيات وفقدان لركابها المدنيين.

وعبّرت المملكة عن تعازيها لذوي الضحايا ولحكومة وشعب جمهورية الهند الصديق جراء هذا الحادث الأليم.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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