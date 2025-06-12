انقطاع خدمات الإنترنت والاتصالات في غزة جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي للمسار الرئيس للشبكة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - انقطعت خدمات الإنترنت والاتصالات الثابتة بشكل كامل في قطاع غزة، جراء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل مباشر المسار الرئيس والأخير المتبقي من شبكة الألياف الضوئية.

وذكرت غرفة العمليات الحكومية للتدخلات الطارئة في المحافظات الجنوبية الفلسطينية -في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)- اليوم أن هذا الاستهداف أدى إلى عزلة رقمية شاملة، امتدت لتشمل محافظات جنوب ووسط القطاع، لتنضم إلى مدينة غزة وشمال القطاع اللذيْن يعانيان من الانقطاع منذ يومين.

وأكدت أن هذا التطور الخطير والممنهج يستهدف ضرب البنية التحتية لقطاع الاتصالات في غزة، ما أدى إلى تعطيل الجهود الفنية لإصلاح الأعطال المتراكمة، ومنع الوصول إلى المسارات البديلة أو صيانتها، نتيجة القيود التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي، مشيرة إلى أن الانقطاع الواسع للتيار الكهربائي، ونقص الوقود اللازم لتشغيل محطات وشبكات الاتصالات، واستمرار الحظر على إدخال قطع الغيار الخاصة بمعدات الاتصالات والمولدات الكهربائية، زاد من تعقيد الأزمة وقيّد فرص استعادة الخدمات.

وجددت الغرفة دعوتها المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية إلى التدخل العاجل لتأمين وصول الطواقم الفنية إلى مواقع الأعطال، والسماح بإدخال المعدات والمواد الحيوية اللازمة لضمان عودة واستمرارية خدمات الاتصالات في القطاع.

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