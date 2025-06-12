بريطانيا تشكل فريق أزمات جوي مع الهند

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي عن تشكيل فرق أزمات في الهند والمملكة المتحدة لمتابعة تداعيات الكارثة الجوية المأسوية صباح الخميس في مطار أحمد أباد.

وقال لامي أمام مجلس العموم: "أتقدم بخالص التعازي، وأنا متأكد من أن المجلس بأكمله، إلى جميع المتضررين من حادث تحطم الطائرة المأساوي في الهند هذا الصباح.

واضاف: نعلم أن مواطنين بريطانيين كانوا على متن الطائرة، ويمكنني أن أؤكد أن وزارة الخارجية والتنمية الدولية تعمل بشكل عاجل مع السلطات المحلية لدعم المواطنين البريطانيين وعائلاتهم، وقد شكلت فريق أزمات في كل من دلهي ولندن".

صوب غاتويك

وتحطمت طائرة تابعة لشركة طيران الهند متجهة إلى لندن وعلى متنها 242 شخصًا بعد وقت قصير من إقلاعها في أحمد آباد، غرب الهند.

وكانت الرحلة AI171 متجهة من أحمد آباد إلى مطار غاتويك في لندن، وأفادت شركة طيران الهند أن الرحلة كانت تقل 169 مواطنًا هنديًا، بالإضافة إلى 53 بريطانيًا وكنديًا واحدًا وسبعة برتغاليين.

ويقول موقع تتبع الرحلات Flightradar24 إنه تلقى آخر إشارة من الطائرة على ارتفاع 625 قدمًا (190 مترًا) "بعد ثوانٍ فقط من الإقلاع".

تُظهر مقاطع فيديو من موقع الحادث دخانًا أسود يتصاعد فوق منطقة سكنية - وتقول الشرطة المحلية إن الطائرة تحطمت. أماكن الإقامة التي يستخدمها الأطباء

ما الذي كان يمكن أن يكون قد حدث؟

وفي تحليل لقناة (سكاي نيوز) كتب توماس مور، مراسل الشؤون العلمية: سيكون لدى محققي الطيران عقل منفتح بشأن ما كان يمكن أن يكون قد تسبب في الحادث.

تتمتع طائرة بوينغ 787 دريملاينر بسجل سلامة ممتاز. هذا أول حادث تحطم مميت. وكان كلا الطيارين يتمتعان بخبرة واسعة، حيث تجاوزت مدة طيرانهما 9000 ساعة.

انقطع الاتصال بالطائرة AI171 بعد ثوانٍ فقط من إقلاعها، عندما كانت على ارتفاع 190 مترًا فقط.

كان من المفترض أن يعمل المحركان بأقصى قوة دفع للوصول إلى السرعة اللازمة لرفع 242 راكبًا وحمولة وقود طائرة عن الأرض.

لكن الفيديو يُظهر أن الطائرة لم تتمكن من الارتفاع. كان من المفترض أن تكون مقدمتها متجهة لأعلى، وأن الطائرة تتسارع. لكنها كانت تحلق على مستوى أفقي، ثم هبطت، كما لو كانت على وشك الهبوط.

سيدرس المحققون الفيديو والصندوقين الأسودين اللذين يسجلان محادثات قمرة القيادة والبيانات الفنية لمحاولة فهم... لماذا؟

من المحتمل أن يكون هناك عطل في المحرك، ربما بسبب عطل ميكانيكي كارثي. لكن الطائرة مصممة للطيران بمحرك واحد، حتى عند الإقلاع، لذا لا بد أن هناك عطلًا آخر.

تعطل المحركين

كان من الممكن أن يتعطل كلا المحركين إذا اجتذبا سربًا من الطيور أثناء إقلاع الطائرة. وقد حدث هذا في حوادث تحطم طائرات أخرى.

سيتحقق المحققون أيضًا من أن الطيارين - وأجهزة كمبيوتر الطائرة - كانوا يتلقون البيانات الصحيحة من جميع أجهزة الاستشعار على متن الطائرة، وأنه لا توجد مشكلة في إلكترونيات الطيران، أو الأنظمة الكهربائية، على متن الطائرة.

لكنهم سيعملون بسرعة لتحديد السبب. تستخدم عشرات شركات الطيران طائرة دريملاينر حول العالم، وسيرغبون في معرفة ما إذا كانت هناك مشكلة أوسع نطاقًا أم أن هذه مجرد كارثة لمرة واحدة.

وزير هندي

وإلى ذلك، يُعتقد أن وزير دولة هنديا سابقا كان على متن الرحلة. وشغل فيجاي روباني منصب رئيس وزراء ولاية غوجارات، غرب الهند، من عام 2016 إلى ٢٠٢١.

وتُظهر صورٌ نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تذكرة سفرٍ على درجة الأعمال باسم فيجاي رامنيكلال روباني، وقد أكدت قناة سكاي نيوز صحتها.

تُشير نسخةٌ مزعومة من قائمة ركاب الرحلة إلى أن هذا الشخص كان على متن الطائرة.

وأفادت وسائل إعلام محلية أن متحدثًا باسم حزب بهاراتيا جاناتا في ولاية غوجارات أكد أن روباني كان على متن الطائرة.