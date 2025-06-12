واشنطن تُفرغ بعثاتها في الكويت والبحرين.. هل تقترب المنطقة من المواجهة؟

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من الكويت: أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن وزارة الخارجية سمحت بمغادرة الموظفين غير الأساسيين وأفراد عائلاتهم من البحرين والكويت.

وأشارت وكالة "أسوشيتد برس" إلى أن وزارة الخارجية "سمحت بمغادرة الموظفين غير الأساسيين وعائلاتهم البحرين والكويت".

ويعطيهم ذلك حرية الاختيار بين البقاء أو مغادرة البلاد.

وقال مسؤولان أمريكيان اليوم الأربعاء إن وزارة الخارجية الأمريكية تستعد لإصدار أمر يقضي بمغادرة أعضاء سفارتها غير الأساسيين فى بغداد بسبب احتمال حدوث اضطرابات إقليمية.

وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية قالت في مذكرة يوم الأربعاء إنها على علم بتصاعد التوترات في الشرق الأوسط الذي قد يؤدي إلى تصعيد النشاط العسكري مما يؤثر بشكل مباشر على العمليات البحرية.

ونصحت الهيئة السفن بتوخي الحذر عند المرور عبر الخليج وخليج عمان ومضيق هرمز.

ويأتي ذلك على خلفية التحذيرات الأمريكية لإيران من "عواقب وخيمة" في حال تعثر المفاوضات حول الاتفاق النووي، والتي جاءت على لسان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الفترة الأخيرة، بينما أعلنت وزارة الدفاع الإيرانية أن إيران ستضرب القواعد الأمريكية في المنطقة في حال القيام بأي عمل عسكري ضد الجمهورية الإسلامية.