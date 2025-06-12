شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة: بيان الخارجية يؤكد موقف مصر التاريخى من القضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

قالت النائبة سحر صدقى، عضو مجلس النواب، إن بيان وزارة الخارجية المصرية بشأن تنظيم زيارات الوفود الأجنبية للمنطقة الحدودية مع قطاع غزة، يعكس بشكل واضح وشفاف حجم المسؤولية التي تتحملها الدولة المصرية في ظل الأوضاع الإقليمية شديدة التعقيد.

وشددت صدقى، أن على أهمية احترام السيادة المصرية واتباع القوانين واللوائح المنظمة لدخول الأفراد والمساعدات عبر المعابر الرسمية للدولة، بما يضمن أمن مصر القومى وسلامة أراضيها وشعبها، مشيدة بدور مصر الثابت والداعم للقضية الفلسطينية وشعبها.

وأكدت النائبة سحر صدقى، أن الدور المصرى ثابت عبر التاريخ من دعم القضية الفلسطينية، وهو ما يظهر بوضوح من خلال الدفاع عن القضية فى كل المحافل الدولية والإقليمية وبذل كافة المساعى الدبلوماسية لإيقاف الحرب وتقديم المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح، رغم كل التحديات السياسية واللوجستية، معلنة رفضها أي محاولات لاستخدام المساعدات الإنسانية أو استغلالها لتحقيق أهداف خارجية أو دعائية، على حساب الأمن القومى المصرى وضرورة التنسيق مع الجهات المصرية الرسمية واحترام القانون.

وأشادت صدقى، بحرص الدولة المصرية على تنظيم دخول المساعدات عبر الآليات القانونية المعتمدة، بما يحقق أقصى درجات الفعالية والإغاثة للمدنيين في غزة، مؤكدة أن الشعب المصري يدعم ويساند القيادة السياسية ويقف صفا واحدا خلف القيادة السياسية للحفاظ على الأمن القومى المصرى، ودعم القضية الفلسطينية، وفى نفس الوقت ضرورة الالتزام التام بالقوانين المصرية والتنسيق الكامل مع السلطات المختصة، لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها بطريقة آمنة ومنظمة.