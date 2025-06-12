شكرا لقرائتكم خبر عن المؤتمر: بيان الخارجية قطع الطريق على المشككين فى دور مصر لدعم قضية فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن الموقف المصرى حيال القضية الفلسطينية لا يقبل المزايدة، ولن نقبل أن يزايد أحد على الموقف المصرى على مر التاريخ من القضية التى تعتبرها الدولة المصرية قضيتها الأولى.

وأكد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن هناك من يسعى لتزييف الحقائق وتصدير صورة مغلوطة عن الدور المصرى حيال القية، رغم الجهود الحثيثة والملموسة التى تبذلها الخارجية المصرية لحماية الأمن القومى، والتصدى بكل حسم لأى مخطط يهدف إلى تهجير قسرى للأشقاء الفلسطينيين أو تصفية قضيتهم العادلة، والعالم أجمع يعلم الدور المصرى.

وأكد غنيم، أن بيان وزارة الخارجية المصرية بشأن الضوابط التنظيمية لزيارة المناطق الحدودية مع قطاع غزة جاء فى توقيت شديد الأهمية، حيث وضع النقاط على الحروف أمام محاولات التشويه التى تستهدف الدور الوطنى والمسؤول الذى تقوم به الدولة المصرية، خاصة وأن الدولة المصرية تحترم الاتفاقيات الدولية وتتمسك بسيادتها الكاملة على أراضيها.

وأشار النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إلى أن الدولة المصرية قيادة وشعبا لن تسمح بأى تجاوز من أى جهة، ومن ثم فإن هذه الضوابط هدفها الأول ضبط آليات التحرك خاصة فى ظل ما نشهده من دعوات لقوافل تستهدف كسر الحصار، لكنها فى بعض الأحيان قد تتقاطع دون قصد مع ضرورات الأمن الوطنى ومتطلبات السيادة المصرية.