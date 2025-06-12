شكرا لقرائتكم خبر عن سليمان وهدان يعلن دعمه لبيان الخارجية المصرية بشأن تطورات الأوضاع فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

أعلن سليمان وهدان عضو مجلس النواب والأمين العام لأمانة المجالس النيابية – حزب الجبهة الوطنية، عن دعمه وتأييده لبيان وزارة الخارجية المصرية بشأن تطورات الأوضاع في قطاع غزة، ونؤكد دعمنا الكامل لجهود الدولة المصرية فى حماية أمنها القومى ودعمها الثابت لفلسطين”

وأعرب النائب سليمان وهدان عن تأييده الكامل لما جاء فى بيان وزارة الخارجية المصرية بشأن التطورات المتسارعة والخطيرة فى قطاع غزة، خاصة ما يتعلق بالتحذير المصرى الواضح من خطورة الممارسات الإسرائيلية التى تستهدف تهجير السكان من رفح إلى مناطق غير آمنة، وكذلك رفض أى محاولات لتصفية القضية الفلسطينية أو فرض حلول قسرية تخالف الشرعية الدولية.

وأكد النائب أن موقف مصر الرسمى يعكس بجلاء الثوابت الوطنية والقومية، التى تتوازن بين حماية الأمن القومى المصرى من أى تهديدات مباشرة أو غير مباشرة، وبين الدعم المبدئى والراسخ للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطينى المشروعة.

وشدد “وهدان” على أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، تتحرك بعقلانية وشجاعة فى أصعب اللحظات، وتُدير المشهد الإقليمى والدولى بحكمة تفرض احترامها، خاصة فى ظل محاولات التشويه أو المزايدة من جماعات مأجورة، تسعى إلى بث الفتنة والتشكيك فى الدور المصرى، وفى مقدمتها جماعة الإخوان الإرهابية وأذرعها الإعلامية بالخارج.

وجدد النائب دعوته إلى المجتمع الدولى لتحمّل مسؤولياته تجاه وقف العدوان الإسرائيلى، ومنع استمرار سياسات العقاب الجماعى والتجويع والتهجير التى تُمارس ضد أبناء الشعب الفلسطينى فى غزة، محذرًا من أن استمرار الصمت الدولى يمثل غطاءً لهذا الانتهاك السافر لكل القوانين الدولية.

وأكد أن الشعب المصرى يثق فى قيادته السياسية ومؤسسات دولته، ويعى أبعاد الموقف جيدًا، ويدرك أن مصر كانت وستظل الدرع الحامى للمنطقة، والقلب العربى النابض بقضية فلسطين.