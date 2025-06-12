شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن تحطم طائرة هندية في مطار أحمد آباد وعلى متنها 242 راكبًا والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - تحطّمت طائرة تابعة للخطوط الجوية الهندية من طراز بوينغ 787-8 “دريملاينر”، كانت في طريقها من مدينة أحمد آباد إلى مطار “غاتويك” في لندن، بعد دقائق من إقلاعها ظهر اليوم. وكانت الرحلة رقم AI171 تقل 242 راكباً عند وقوع الحادث.

وأعلنت الهند أن الطائرة المنكوبة كان على متنها 53 بريطانيا و7 برتغاليين وكندي و169 هنديا.

وقالت الشرطة الهندية إن الطائرة المنكوبة تحطمت على مبنى سكني للأطباء في أحمد أباد.

وأفادت المعلومات الأولية أن الطائرة فقدت الارتفاع بشكل مفاجئ بعد أن وصلت إلى نحو 825 قدماً، قبل أن تتحطم بين الساعة 1 و2 ظهراً بالتوقيت المحلي.

وأكدت شركة “طيران الهند” الحادث في بيان مقتضب قالت فيه: “الرحلة AI171، التي كانت متجهة من أحمد آباد إلى لندن غاتويك، تعرضت لحادث اليوم، 12 يونيو 2025. نحن نتحقق من التفاصيل وسنوافيكم بالتحديثات في أقرب وقت ممكن”، وفقا لتقرير نشره موقع “ndtv” .

وأظهرت لقطات من موقع الحادث أعمدة كثيفة من الدخان الرمادي تتصاعد من المنطقة المتضررة، في حين هرعت فرق الإنقاذ، بما في ذلك أكثر من عشرين سيارة إسعاف، إلى موقع التحطم. وتم نقل عدد من المصابين إلى مستشفيات قريبة، فيما تواصل فرق الطوارئ عمليات الإنقاذ.

وقامت السلطات بإغلاق الطرق المؤدية إلى المطار ومحيط الحادث لتسهيل وصول فرق الإنقاذ، مع تطبيق تحويلات مرورية لتخفيف الازدحام.

وأعرب وزير الطيران المدني رام موهان نايدو عن صدمته قائلاً: “أشعر ببالغ الحزن والقلق إزاء تحطم الطائرة في أحمد آباد. نحن في حالة تأهب قصوى، وأتابع الموقف شخصياً. تم توجيه جميع الجهات المعنية بالتدخل السريع والمنسق، ويتم حالياً إرسال فرق الإنقاذ والدعم الطبي إلى الموقع”.

من جانبها، أصدرت إدارة مطار لندن غاتويك بياناً أكدت فيه أن الطائرة كانت من المقرر أن تهبط في الساعة 18:25 بتوقيت لندن.

مجموعة “تاتا” تؤكد الحادث وتعلن تفعيل مركز طوارئ

ومن جانبها أصدرت مجموعة “تاتا”، المالكة لشركة “طيران الهند”، بياناً رسمياً بشأن الحادث المأساوي. وقال ن. تشاندراسيكاران، رئيس مجلس إدارة “طيران الهند”: “ببالغ الحزن، أؤكد أن الرحلة AI171 التابعة لطيران الهند، والتابعة للخط الجوي أحمد آباد – لندن غاتويك، تعرضت لحادث مأساوي اليوم. إن قلوبنا وتعازينا العميقة مع عائلات وأحباء جميع المتضررين من هذا الحدث الكارثي”.

وأضاف تشاندراسيكاران: “في هذه اللحظات الصعبة، ينصب تركيزنا الكامل على دعم جميع المتأثرين وأسرهم. نبذل كل ما في وسعنا لمساندة فرق الطوارئ في موقع الحادث، وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية اللازمة للمتضررين. سنواصل مشاركة التحديثات فور توافر معلومات دقيقة وموثوقة”.

وأوضح أن الشركة فعّلت مركز طوارئ خاصاً وتم تشكيل فرق دعم مخصصة لمساعدة العائلات الباحثة عن المعلومات حول ذويهم، في إطار الاستجابة السريعة للحادث.

فيديو متداول للحظة سقوط الطائرة الهندية

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثّق اللحظات الأولى لسقوط الطائرة التابعة للخطوط الجوية الهندية في محيط مطار أحمد آباد.

ويُظهر الفيديو مشاهد مرعبة لانحدار الطائرة بشكل حاد قبل ارتطامها بالأرض وتصاعد أعمدة الدخان الكثيف من موقع الحادث، في مشهدٍ أثار الذعر والحزن بين المتابعين، وسط تفاعل واسع ومطالبات بالكشف عن أسباب الحادث وتقديم الدعم الفوري للضحايا وذويهم

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