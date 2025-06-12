13 قتيلا و200 مصاب بنيران إسرائيلية بنقاط توزيع المساعدات وسط غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365-متابعات

قُتل 13 فلسطينيا وأصيب أكثر من 200، اليوم الخميس، برصاص القوات الإسرائيلية قرب مركز المساعدات في محيط حاجز “نتساريم” وسط قطاع غزة.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن مصادر طبية في القطاع القول إن أكثر من 13 مواطنا قتلوا وأصيب نحو 200 آخرين بنيران القوات الإسرائيلية عند مركز توزيع المساعدات.

وكانت الوكالة ذكرت أمس أن 28 فلسطينيا قتلوا الأربعاء عند هذا المركز، كما أصيب العشرات بجروح.

ووفق الوكالة استهدفت القوات الإسرتئيلية على مدار الأيام الماضية نقاط توزيع مساعدات، سواء في رفح أو وسط القطاع، ما أدى إلى مقتل العشرات، ووقوع إصابات، “في خطوة تأتي -حسب تأكيدات أممية- لتهجير السكان قسرا، ضمن ما يبدو أنه إستراتيجية للتطهير العرقي.”. وأحصت مقتل 140 فلسطينيا ومئات المصابين منذ بدء العمل بآلية نقاط توزيع المساعدات بتاريخ 27 مايو الماضي.

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