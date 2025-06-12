وكالة الأمن الداخلي البولندية اعتقلت 3 شبان كانوا يخططون لتنفيذ هجوم إرهابي

اعتقلت وكالة الأمن الداخلي البولندية 3 شبان كانوا "يخططون لتنفيذ هجوم إرهابي مستوحى من الإرهابي النرويجي أندرس بريفيك والقاتل الجماعي الأسترالي برينتون تارانت".

واشار المتحدث باسم وزير-منسق الأجهزة الخاصة البولندية جاسيك دوبجينسكي، في بيان، الى أن "تم اعتقال شاب يبلغ من العمر 19 عاما في أولشتين يشتبه في تخطيطه لهجوم إرهابي. وهذا هو المتهم الثالث في التحقيق الذي تشرف عليه النيابة المحلية في أولشتين. سبق أن اعتقل موظفو الوكالة شريكيه في هذه القضية".

واوضح أن "لأغراض تدريبية، كانوا يزورون ميادين الرماية ويجرون تدريبات عسكرية تكتيكية. كما تبين أن الرجال كانوا يجمعون مواد مواد متفجرة وتعليمات لصنع أنظمة تفجير".

واضاف دوبجينسكي، "استمد المشتبه بهم إلهامهم من أنشطة قتلة جماعيين مثل أندرس بريفيك وبرينتون تارانت وتيموثي ماكفي. كانوا مفتونين بأيديولوجيتهم، وحللوا كيفية تنفيذهم لهجماتهم والأخطاء التي ارتكبوها. المحتوى الذي قاموا بتنزيله أثر على تشكيل قيم أخلاقية متطرفة للغاية لديهم".