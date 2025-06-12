وزير الدفاع يزور مركز القليلة ويلتقي العسكريين المصابين جراء العدوان الإسرائيلي

يزور وزير الدّفاع الوطني ​ميشال منسى​ مركز القليلة- قضاء صور في جنوب لبنان، الّذي كان قد استهدفه الجيش الإسرائيلي خلال العدوان الأخير على لبنان. ويلتقي منسّى العسكريّين الّذين أُصيبوا جرّاء هذا العدوان، ويستمع إلى شرح عملاني عن الإجراءات الميدانيّة الّتي تنفّذها الوحدات العسكريّة.

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