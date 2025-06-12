ذكر مراسل "​الخليج 365​" في جنوب لبنان، أنّ "محلّقة إسرائيليّة ألقت قنبلةً صوتيّةً باتجاه بلدة الضهيرة- قضاء صور"، مشيرًا إلى أنّ "الطّيران المسيّر الإسرائيلي يحلّق فوق مزرعة مشرف، دير عامص، ياطر وجوارها".

كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": محلّقة إسرائيلية ألقت قنبلة صوتية باتجاه الضهيرة- قضاء صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.