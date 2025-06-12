الوكالة الدولية للطاقة الذرية اعتمدت قرارا يدين عدم امتثال إيران لالتزاماتها النووية

اعتمد مجلس محافظي ​الوكالة الدولية للطاقة الذرية​ قرارا يدين "عدم امتثال إيران لالتزاماتها النووية"، في تحذير جديد قبل إحالة الملف على الأمم المتحدة. وأفادت مصادر دبلوماسية عدة وكالة فرانس برس، بأن "أيدت النص الذي أعدته لندن وباريس وبرلين (إي3) وانضمت إليها واشنطن، 19 دولة من أصل 35".

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