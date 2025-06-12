تيننتي: مستمرون في دعم الجيش اللبناني ونطالب بإنسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان

أكد المتحدث باسم "اليونيفيل" أندريا تيننتي، اننا "مستمرون في ​دعم الجيش اللبناني​ ونطالب بإنسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان"، مشيرا الى أن "الإستقرار في جنوب لبنان هش وعلى إسرائيل الكف عن الإنتهاكات".

واعتبر في حديث لقناة "الجديد"، الى ان "البعض يوثر على تحركات "اليونيفيل" في جنوب لبنان والقرار 1701 يخولنا التحرك بدون الجيش اللبناني".

واضاف ان "البعض من سكان الجنوب لا يفهمون ما هو دور "اليونيفيل".

ولفت الى ان "لا اتفاق بين أميركا وإسرائيل على إنهاء مهام اليونيفيل في جنوب لبنان وما يُقال إشاعات".