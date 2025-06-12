الجيش الإسرائيلي زعم اعتقال عناصر من "حماس" خلال عملية ليلية في سوريا

زعم المتحدّث باسم ​الجيش الإسرائيلي​ أفيخاي أدرعي، أنّ "قوّات لواء "ألكسندروني" (3)، تحت قيادة الفرقة 210، استكملت اللّيلة الماضية عمليّة لاعتقال عناصر من حركة "حماس"، كانوا ينشطون في منطقة بيت جن السّوريّة".

وأشار في تصريح، إلى أنّ "بناءً على معلومات استخباراتيّة تمّ جمعها خلال الأسابيع الأخيرة، نفّذت قوّات الجيش عمليّةً ليليّةً دقيقةً في ​سوريا​، تمّ خلالها اعتقال عدد من عنصار "حماس"، الّذين كانوا يحاولون التّرويج لمخطّطات متعدّدة ضدّ مواطني إسرائيل وجيشها في سوريا"، لافتًا إلى أنّه "تمّ نقل المعتقلين إلى داخل أراضي البلاد، لمتابعة التّحقيق معهم من قبل الوحدة 504".

وادّعى أدرعي أنّ "بالإضافة إلى ذلك، عثرت القوّات في المنطقة على وسائل قتاليّة وصادرتها، بما في ذلك أسلحة ناريّة ومخازن ذخيرة وأنواع ذخيرة".