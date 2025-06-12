قائد الحرس الثوري الإيراني: العدو يطلق تهديدات عسكرية لكننا مستعدون لأي سيناريو

أشار القائد العام للحرس الثّوري الإيراني اللّواء ​حسين سلامي​، إلى أنّ "العدو يطلق أحيانًا تهديدات عسكريّة، لكنّنا قلنا دائمًا ونقول الآن إنّنا مستعدّون لأي سيناريو، لأي موقف، ولأي ظرف. لدينا خبرة حربيّة، واختبرنا وعزّزنا قوّتنا، ولدينا استراتيجيّة، وحدّدنا الأهداف، وتدرّبنا على الخطط".

وأكّد في كلمته خلال الملتقى الكبير لقادة التّعبئة في طهران، "أنّنا واثقون بإيمان إخواننا، ودعم الوطن، ووعود الله. ونعلم أنّه إذا ما أُطلقت أيدينا، سنحقّق انتصارات تجعل العدو يندم على قراراته وأقواله إلى الأبد"، لافتًا إلى أنّ "العدو يظنّ أنّه قادر على محاربة نظامنا كما يحارب شعب غزة المظلوم المحاصر. لكنّه لم يستطع حتّى الوقوف في وجه شباب اليمن المتحمّس. كيف يُريدون مقاومة إيران العظمى؟".

وحذّر سلامي، العدو من "ارتكاب الأخطاء، والتّفكير مليًّا في عواقب أفعالهم. نحن مستعدّون. هذا واقع نعيشه منذ سنوات. الاستعداد للحرب مهما كان حجمها واجبنا ووظيفتنا".