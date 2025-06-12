"النشرة": قوة من الجيش اللبناني أزالت خرقًا إسرائيليًا لخط الانسحاب بمرتفعات السدانة

أفاد مراسل "النشرة" في جنوب لبنان، بأنّ "قوّة من ​الجيش اللبناني​ أزالت خرقًا إسرائيليًّا لخط الانسحاب في مرتفعات السدانة مقابل موقع رويسات العلم، عن طريق إزاحة سواتر ترابيّة عن إحدى الطّرقات المؤدّية إلى المنطقة".

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