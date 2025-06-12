شرطة لوس أنجلوس تواصل فرض القيود على خلفية الاحتجاجات

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت شرطة لوس أنجلوس الأميركية أنها نفذت عمليات اعتقال واحتجاز، وذلك في إطار الاحتجاجات المتواصلة. وأوضحت الشرطة أن الغالبية العظمى من هذه الاعتقالات جاءت بسبب رفض المحتجين مغادرة المنطقة بالرغم التحذيرات المتكررة من قبل قوات الأمن. كما أشارت إلى أن عددا قليلا من المعتقلين وجهت إليهم تهم أكثر خطورة. وأعلنت السلطات أن الشرطة احتجزت أكثر من 20 شخصا، معظمهم بسبب انتهاك حظر التجول، في الليلة الأولى من فرض القيود وسط مدينة لوس أنجلوس. لكن بالمقارنة مع الليالي السابقة، شهدت الليلة الماضية اشتباكات أقل، ومع بزوغ الفجر، عادت شوارع وسط المدينة إلى طبيعتها.

وأوضحت السلطات أن حظر التجول كان ضروريا لوقف أعمال التخريب بعد خمسة أيام من الاحتجاجات التي تركزت في وسط المدينة. كما امتدت المظاهرات إلى مدن أميركية أخرى مثل دالاس وأوستن في تكساس، وشيكاغو ونيويورك. ويشمل حظر التجول الليلي في لوس أنجلوس، الذي قالت رئيسة البلدية كارين باس إنه سيظل مفروضا طالما اقتضت الحاجة، منطقة تمتد على مساحة ميل مربع (5ر2 كيلومتر مربع)، وهي المنطقة نفسها التي تشهد احتجاجات متواصلة منذ يوم الجمعة في المدينة الضخمة التي يبلغ عدد سكانها 4 ملايين نسمة.

وتغطي مدينة لوس أنجلوس بأكملها نحو 500 ميل مربع. وقالت باس: "إذا استمرت المداهمات، وإذا وجد الجنود يسيرون في شوارعنا، أتصور أن حظر التجول سيبقى مستمرا".