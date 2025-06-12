"مؤسسة غزة الإنسانية" وجهت اتهامات لحماس بقتل 5 من موظفيها جنوب غزة

وجهت "​مؤسسة غزة الإنسانية​" اتهامات لحماس بتنفيذ "هجوم متعمد" ليل الأربعاء استهدف حافلة تقل فريقا من المنظمة الإغاثية نحو مركز توزيع المساعدات، ما أدى إلى مقتل 5 أشخاص وإصابة آخرين.

,واشارت في بيان، الى أن "حافلة كانت تقل أكثر من عشرين عضوا من فريق مؤسسة غزة الإنسانية تعرضت، حوالي الساعة العاشرة مساء بتوقيت غزة، لهجوم وحشي من قبل حركة حماس".

ولفتت الى ان "التحقيقات لا تزال جارية بشأن تفاصيل الحادث"، موضحة أن "المعلومات المتوفرة حتى الآن مؤلمة حيث سقط ما لا يقل عن خمسة قتلى، وعدة مصابين، مع مخاوف من وقوع بعض أعضاء الفريق رهائن".

وأكدت المؤسسة أن "جميع ركاب الحافلة هم من عمال ​الإغاثة الإنسانية​ الفلسطينيين"، مشيرة إلى أن "الحافلة كانت في طريقها إلى مركز توزيع المساعدات الخاص بالمؤسسة غرب مدينة خان يونس جنوب القطاع".

يذكر أن هذه المنظمة الإغاثية أطلقت نشاطها بعد تقليص إسرائيل جزئيا للحصار المفروض على قطاع غزة منذ أوائل آذار، وهو الحصار الذي أدى إلى حرمان السكان من مساعدات أساسية.

وشهد توزيع المساعدات من قبل المؤسسة، حالات من الفوضى، ترافقت مع تقارير عن سقوط ضحايا برصاص الجيش الإسرائيلي قرب مراكز التوزيع التابعة للمنظمة، وهي تقارير تنكرها الحكومة الإسرائيلية.