احتجاجات بمدينة سياتل الأميركية للتنديد بمداهمات إدارة الهجرة والجمارك في مختلف أنحاء البلاد

شهدت مدينة سياتل الأميركية احتجاجات حاشدة، حيث خرج المتظاهرون للتنديد بمداهمات إدارة الهجرة والجمارك في مختلف أنحاء البلاد، إضافة إلى قرار نشر الجيش في مدينة لوس أنجلوس.

وقد تصاعد التوتر في أجواء التظاهرة بعدما أطلقت مفرقعة نارية باتجاه عناصر الشرطة، فردت قوات الأمن برش مادة على الحشود في محاولة لتفريقهم، بينما لم يتضح على الفور نوع المادة التي تم استخدامها.

وبالرغم من دعوات التفريق، بقي عدد من المتظاهرين وهم يهتفون في وجه رجال الشرطة. وصدر إعلان من طائرة مروحية يطلب من الجميع المغادرة فورا.

بينما بقيت مجموعة محدودة من المتظاهرين، شوهدت الشرطة وهي تقوم باعتقال بعض الأشخاص في الموقع.

وفي مدينة سبوكين، تسببت احتجاجات مماثلة على سياسات الهجرة مساء الأربعاء بما وصفته صحيفة "ذا سبوكسمن-ريفيو" بأنه "استجابة شرطية ضخمة"، حيث استخدم الضباط هناك الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.