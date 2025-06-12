الخارجية الصينية: ندعو إلى حل القضية النووية الإيرانية بالوسائل السياسية والدبلوماسية

اعلنت وزارة الخارجية الصينية، أن "محادثات لندن التجارية أحرزت تقدما في حل الخلافات مع الولايات المتحدة". واكدت "اننا ندعم إيران في التوصل إلى حل يراعي المخاوف المشروعة لكل الجهات من خلال الحوار والتفاوض"، داعية إلى "حل القضية النووية الإيرانية بالوسائل السياسية والدبلوماسية".

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