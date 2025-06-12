اشارت وكالة "رويترز"، نقلا عن مسؤول عراقي يشرف على عمليات الشركات الأجنبية بحقول النفط، الى ان "الشركات تواصل عملياتها كالمعتاد"، مؤكدا أن "وزارة النفط لم تتلق أي إخطار من المشغلين بشأن خفض أعداد الموظفين بأي شكل".
وفي وقت سابق امس، ذكر مسؤول أمني عراقي ومصدر أميركي لـ رويترز" أن "السفارة الأميركية في العراق تستعد لإخلاء منظم نظرا لتزايد المخاطر الأمنية في المنطقة".
واوضح مسؤول أميركي آخر، انه "من المقرر أن تجري وزارة الخارجية إخلاء منظما للسفارة الأميركية في بغداد. الهدف هو القيام بذلك عبر الوسائل التجارية، لكن الجيش الأميركي مستعد للمساعدة في حال طلب منه ذلك".
كانت هذه تفاصيل خبر رويترز عن مسؤول عراقي كبير: وزارة النفط لم تتلق أي إخطار من المشغلين بشأن خفض أعداد الموظفين بأي شكل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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