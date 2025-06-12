روبيو هنأ المواطنين الروس بيوم روسيا معبرا عن رغبة واشنطن في التعاون البناء مع موسكو

هنأ وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو "المواطنين الروس بيوم ​روسيا​"، معبرا عن "رغبة واشنطن في التعاون البناء مع موسكو بشأن أوكرانيا".

وعبر روبيو عن "أمله في أن تؤدي تسوية الأزمة الأوكرانية إلى تعزيز علاقات أكثر توازنا وتحقيق منافع متبادلة بين الولايات المتحدة وروسيا".

وقال روبيو في تهنئة مكتوبة وزعها المكتب الصحفي بوزارة الخارجية الأميركية، "بالنيابة عن الشعب الأميركي، أود أن أهنئ الشعب الروسي بمناسبة يوم روسيا".

وأضاف "نستغل هذه الفرصة أيضا للتأكيد مجددا على التزام الولايات المتحدة بالتواصل البناء مع الاتحاد الروسي لضمان سلام دائم بين روسيا وأوكرانيا. ونأمل أن يعزز هذا السلام العلاقة ذات المنفعة المتبادلة بين بلدينا".