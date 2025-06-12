التجارة الصينية: الاجتماع الأول لآلية التشاور الاقتصادي مع الولايات المتحدة حقق تقدما في حل بعض المخاوف

كشفت وزارة التجارة الصينية، أن "الاجتماع الأول لآلية التشاور الاقتصادي مع الولايات المتحدة حقق تقدما في حل بعض المخاوف"، مشيرة الى أن "موقفنا المعارض لفرض ​الرسوم الجمركية​ من جانب واحد ثابت".

وحثّت "واشنطن على الالتزام بقواعد منظمة التجارة العالمية والعمل المشترك على تعزيز التنمية"، لافتة الى ان "​المعادن النادرة​ مزدوجة الاستخدام وضوابط تصديرها تتماشى مع الممارسات الدولية".

وفي وقت سابق، اشار وزير التجارة الأميركي ​هوارد لوتنيك​ الى أن "الرسوم الجمركية البالغة 55 بالمئة التي فرضتها الولايات المتحدة على الصين لن تتغير بعد إبرام ​اتفاق تجاري​ بين البلدين".

واوضح لوتنيك لشبكة "سي.إن.بي.سي" ردا على سؤال عما إذا كانت مستويات الرسوم الجمركية على الصين لن تتغير، "يمكن أن نقول ذلك بالتأكيد".

وذكر لوتنيك إن "الصين وافقت على دراسة سبل تعزيز أعمالها التجارية مع الولايات المتحدة"، مضيفا أن من المتوقع إبرام اتفاقيات تجارية مع دول أخرى بدءا من الأسبوع المقبل.

ولفت الرئيس الأميركي دونالد ترامب في وقت سابق، الى إن اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والصين "قد أُبرم"، وذلك بعد ساعات من اتفاق مفاوضين من واشنطن وبكين على إطار عمل لإعادة الهدنة التجارية الهشة إلى مسارها الصحيح.

وسيؤدي اتفاق التجارة، الذي يتعين توقيعه من قبل كل من ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ، إلى رفع قيود التصدير الصينية على المعادن الأرضية النادرة وغيرها من المكونات الصناعية الأساسية.