تتسلّم بلدة ​قرطبا​ يوم السّبت 14 الحالي، ذخائر القدّيس أنطونيوس البادواني الآتية من بادوفا في إيطاليا. وسيترأس رئيس جامعة سيدة اللّويزة الأب بشارة الخوري قدّاسًا احتفاليًّا عند السّابعة من مساء السّبت، لمناسبة عيد القديس أنطونيوس البادواني وتسلّم ذخائره، وذلك على مذبح المزار الّذي يحمل اسمه في جوار الرمل عند مدخل قرطبا.

كانت هذه تفاصيل خبر قرطبا تتسلم السبت ذخائر القديس أنطونيوس البادواني وتحتفل بذبيحة إلهية لمناسبة عيده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.