إخماد حريق كبير اندلع في فندق "كرز إهدن" في ساحة الميدان

تمكّنت فرق الدّفاع المدني بمساعدة الأهالي، من إخماد حريق كبير اندلع في فندق "كرز ​إهدن​"، المعروف سابقًا باسم "صوطو"، في ساحة ميدان إهدن شمالي لبنان، وهو من أقدم فنادق المدينة وأعرقها. ولم يتسبّب الحريق بسقوط إصابات بشريّة.

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