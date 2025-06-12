توقيع اتفاقية تعاون بين أبرشية مار مارون – كندا وراهبات العائلة المقدسة المارونيات في بكركي

وُقّعت اتفاقية تعاون بين أبرشية مار مارون في كندا، ممثّلة براعيها المطران بول-مروان تابت، وجمعية راهبات العائلة المقدسة المارونيات، ممثّلة برئيستها العامة الأم ماري-أنطوانيت سعاده، في خطوة كنسية جديدة تهدف إلى تعزيز الحضور الرعوي والتربوي للكنيسة المارونية في الانتشار، وذلك خلال زيارة المطران تابت الأخيرة إلى لبنان، والبطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي، في الصرح البطريركي – بكركي.

تهدف الاتفاقية إلى إرسال راهبات من الجمعية إلى مدينة هاليفاكس في مقاطعة نوفا سكوشيا – كندا، في إطار شراكة تُؤسس لمرحلة جديدة من التعاون المثمر بين المؤسستين الكنسيّتين، بما يسهم في تحقيق الأهداف المشتركة في مجالات متعددة، أبرزها: الحياة الرعوية، الرسالة التربوية، الدعم الإداري، إلى جانب التدريب والتنشئة المتخصصة.

تتضمن أبرز بنود الاتفاقية ما يلي:

الحياة الرعوية والرسالة التربوية: تأمين بيئة رعوية وتعليمية تساعد الأفراد على النمو الشخصي والروحي والعلمي، وتعزيز حضور الكنيسة في حياة المؤمنين.

الدعم الإداري والعملي: تنسيق الجهود وتبادل الخبرات والموارد لضمان استدامة العمل وتحقيق أفضل مستوى من الكفاءة وجودة الخدمات.

التنشئة والتدريب: إعداد وتنفيذ برامج تدريبية تهدف إلى تطوير الكوادر البشرية ورفع مستوى الأداء الأكاديمي والمهني بما يواكب التحديات المعاصرة.