قوى الأمن: توقيف شخص لقيامه بترويج المخدرات في صيدا وضبط كمية منها بحوزته

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​- شعبة العلاقات العامّة، أنّ "معطيات توافرت لشعبة المعلومات، عن قيام شخص مجهول بتجارة المواد المخدّرة وترويجها في مدينة ​صيدا​"، موضحةً أنّ "بنتيجة الاستقصاءات والتحرّيات المكثّفة، توصّلت هذه الشّعبة إلى تحديد هويّته، وتمكّنت من توقيفه بتاريخ 2025-06-05 في محلّة حارة صيدا، ويُدعى: "م. خ." (مواليد عام 1997، لبناني)".

وأشارت في بلاغ، إلى أنّ "بتفتيشه، عُثر بحوزته على 11 طبّة من مادّة باز الكوكايين، كميّة من مادّتي الماريجوانا وحشيشة الكيف، بالإضافة إلى هاتف خلوي"، لافتةً إلى أنّ "بالتّحقيق معه، اعترف بقيامه بترويج ​المخدرات​ في مدينة صيدا". وذكرت أنّ "المقتضى القانوني أُجري بحقّه، وأودع مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص".