وزير خارجية سلطنة عُمان: المباحثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران ستجري الأحد في مسقط

أكّد وزير خارجية سلطنة عُمان بدر البوسعيدي أن "المباحثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران ستجري الأحد في مسقط".
ولفت الى انه "يسعدني أن أؤكد أن الجولة السادسة من المحادثات الإيرانية الأميركية ستعقد في مسقط يوم الأحد الموافق 15".
وفي وقت سابق، اعلنت وزارة الخارجية الإيرانية٬ ان "جولة المحادثات غير المباشرة المقبلة بين إيران والولايات المتحدة تعقد الأحد المقبل في مسقط".
وكان قد نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول أميركي، أن "الجولة السادسة من المحادثات بين واشنطن وطهران ستعقد الجمعة في أوسلو أو الأحد في مسقط".
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