شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: 30 يونيو أنقذت الوطن ومخططات الإخوان لن تنجح بفضل وعى المصريين والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب أحمد الخشن عضو لجنة القيم بمجلس النواب، إن ذكرى ثورة 30 يونيو تمثل لحظة فارقة في تاريخ الدولة المصرية، حينما خرج ملايين المصريين لاستعادة وطنهم من قبضة جماعة الإخوان الإرهابية، التي سعت لاختطاف الدولة وتنفيذ أجندات خارجية تهدد الأمن القومي والاستقرار الداخلي.

وأضاف الخشن، أن جماعة الإخوان لا تزال تحاول تنفيذ مخططات تخريبية للنَيل من وحدة الوطن واستقراره، عبر منصات تحريضية وحملات ممنهجة لبث الفوضى والتشكيك في مؤسسات الدولة، مؤكدًا أن هذه المحاولات اليائسة مصيرها الفشل كما فشلت في السابق.

وأكد عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، استطاعت كشف وفضح هذه المخططات في الداخل والخارج، بفضل رؤية سياسية واضحة، واستراتيجية أمنية محكمة، ويقظة أجهزة الدولة، ودعم الشعب المصري الذي بات أكثر وعيًا بمخاطر الجماعة وأهدافها الخبيثة.

وشدد نائب المنوفية، على أن ثورة 30 يونيو ستظل عنوانًا لرفض المصريين للإرهاب والتطرف، ودليلاً على أن هذا الشعب لا يمكن أن يُخدع أو يُحكم بالظلامية مرة أخرى، مشيدًا بما تحققه الدولة من إنجازات على مختلف المستويات، رغم التحديات الإقليمية والدولية.

واختتم النائب أحمد الخشن، تصريحه، بالتأكيد على أن مصر تمضي بثبات نحو المستقبل، ولن تسمح بأي محاولة للنَيل من أمنها واستقرارها، داعيًا جميع القوى الوطنية إلى التكاتف لحماية الوطن ومكتسباته، ومواصلة البناء على ما تحقق منذ ثورة 30 يونيو حتى اليوم.