حرائق الغابات في كندا تواصل تمددها والسلطات تدعو إلى الحذر

ابوظبي - سيف اليزيد - واصلت حرائق الغابات في كندا تمدّدها، مهدّدة مدنا تقع قرب فانكوفر في غرب البلاد، في حين حذّرت السلطات السكّان من خطر تفاقم الوضع خلال الصيف.

وتشهد كندا هذا العام موسم حرائق غابات مبكرا وشديدا شهد حتى اليوم اندلاع حرائق ضخمة عديدة.

وتلتهم هذه الحرائق المساحات الخضراء بمعدلات غير مسبوقة، باستثناء عام 2023 الذي كان استثنائيا. والتهمت ألسنة النيران حتى اليوم 3.5 مليون هكتار، أي ما يعادل مساحة بلجيكا.

في بلدة سكواميش على بُعد 65 كيلومترا شمال فانكوفر، المدينة الكبيرة البالغ عدد سكانها أكثر من ثلاثة ملايين نسمة هناك حريق خارج عن السيطرة اتّسع نطاقه بسرعة في الساعات القليلة الماضية وقد أتى حتى الآن على 20 هكتارا، مهدّدا بلدة سكواميش وسكّانها البالغ عددهم 25 ألف نسمة..

وبحسب صحافي في وكالة فرانس برس فإنّ دخانا كثيفا يلفّ الغابة المحيطة بالبلدة.

وأعلنت السلطات المحليّة حالة الطوارئ، وناشدت سكّان بعض المناطق الاستعداد لإخلاء منازلهم "في أسرع وقت".