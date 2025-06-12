شكرا لقرائتكم خبر عن لو موقفتش أثناء عزف السلام الوطنى قد تعرض نفسك للحبس سنة أو الغرامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوصى المشرع فى وضع الدستور على إحترام العلم ومكانته لأنها من كرامة المواطن المصرى، لذلك اهتم القانون به وعاقب من يقوم بالتعدى عليه وإهانته، وكما نصت المادة "11" فى قانون رقم 41 لسنة 2014 المعنى العلم والنشيد والسلام الوطنيين.



على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وغرامة لا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فى مكان عام أو بواسطة إحدى طرق العلانية المنصوص عليها فى المادة (171) من قانون العقوبات، أى من الأفعال الآتية:

1 - إهانة العلم

2 - مخالفة حكم المادة العاشرة من هذا القانون.

والتى نصت على أنه يجب الوقوف احترامًا عند عزف السلام الوطنى، ويؤدى العسكريون التحية العسكرية على النحو الذى تنظمه اللوائح العسكرية، وتعمل أجهزة التعليم قبل الجامعى على نشر الثقافة المستفادة من عبارات النشيد القومى المصاحب للسلام الوطنى.

وتضاعف العقوبة فى حالة العود.