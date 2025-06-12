اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة في لوس أنجلوس

أفادت وكالة نوفوستي بأن "الشرطة في لوس أنجلوس استخدمت قنابل الصوت وكذلك تم استخدام شرطة الخيالة ضد المتظاهرين".

واشارت الى ان "قوات الأمن بدأت بصد المتظاهرين الذين اقتربوا من الطوق الأمني. في البداية تم استخدام قنابل الصوت، ثم تدخل رجال الشرطة على الخيول".

وتتصاعد التوترات لليوم السادس على التوالي في لوس أنجلوس بعد أن اجتاحت الاحتجاجات ضد إدارة الهجرة والجمارك المدينة، حيث اشتبك المتظاهرون مع قوات إنفاذ القانون وأضرموا النار في مركبات في وسط المدينة.