أعلنت البعثة الدبلوماسية الروسية لدى الولايات المتحدة أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب تسلّم رسميا أوراق اعتماد ​السفير الروسي​ الجديد في واشنطن ألكسندر دارتشييف.

وذكر مصدر في السفارة الروسية في واشنطن لوكالة "ريا نوفوستي"٬ أن "ترامب تسلّم أوراق اعتماد السفير دارتشييف خلال مراسم رسمية أُقيمت في البيت الأبيض، إيذانا بانطلاق مهامه رسميا على رأس البعثة الدبلوماسية الروسية في الولايات المتحدة".

وكان دارتشييف قد سلّم في وقت سابق نسخا من أوراق اعتماده إلى القائمة بأعمال مدير مراسم وزارة الخارجية الأميركية، أبيغيل جونز، تمهيدا للمراسم الرسمية في البيت الأبيض.