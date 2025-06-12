سي بي إس: اميركا تلقت معلومات عن استعداد إسرائيل لعملية عسكرية ضد إيران

أفادت قناة "سي بي إس" التلفزيونية الأميركية بأن "مسؤولين أميركيين تلقوا معلومات تدل على أن ​إسرائيل​ مستعدة لتنفيذ عملية عسكرية ضد إيران".

ونقلت القناة عن مصادر مطلعة أن "المسؤولين الأميركيين على علم بأن إسرائيل مستعدة تماما لشن عملية" ضد إيران٬ مشيرة الى ان "الولايات المتحدة تتوقع أن تشن إيران ضربة انتقامية ضد منشآت أميركية محددة في العراق المجاور".

ووفقا لمعلومات القناة، كان ذلك أحد الأسباب التي دفعت وزارة الخارجية الأميركية إلى إصدار أوامر لبعض موظفي سفارة الولايات المتحدة بمغادرة العراق.

وأوضحت القناة أن "المبعوث الخاص الأميركي ستيف ويتكوف لا يزال يخطط للقاء ممثلين إيرانيين لعقد جولة أخرى من المحادثات بشأن الملف النووي لطهران".

وفي وقت سابق، ذكر مصدر عسكري أميركي لوكالة تاس، ان "وزير الدفاع بيت هيغسيث سمح بالمغادرة الطوعية لأفراد عائلات العسكريين الأميركيين من الشرق الأوسط لأسباب أمنية".