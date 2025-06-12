رويترز عن الدفاع اليابانية: مقاتلات صينية حلقت على مقربة من طائرات عسكرية يابانية خلال عطلة نهاية الأسبوع

نقلت وكالة "رويترز"، عن وزارة الدفاع اليابانية، أن "مقاتلات صينية حلقت على مقربة من طائرات عسكرية يابانية خلال عطلة نهاية الأسبوع". ولفتت الى أن "هذه الاقترابات غير الطبيعية من قبل الطائرات الصينية قد تتسبب في تصادمات عرضية".

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