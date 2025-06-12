ضربات روسية عنيفة على خاركيف

ابوظبي - سيف اليزيد - كييف (وكالات)

قتل ثلاثة أشخاص وأصيب أكثر من 60 في ضربات روسية استهدفت أمس، مدينة خاركيف، ثاني كبرى مدن أوكرانيا.

أتى ذلك فيما أعلنت أوكرانيا أمس استعادة جثامين 1212 من جنودها الذين قتلوا خلال الحرب مع روسيا، في واحدة من أكبر العمليات من نوعها منذ بدء الهجوم الروسي قبل أكثر من ثلاث سنوات.

وقالت الهيئة الرسمية الأوكرانية المسؤولة عن تبادل أسرى الحرب أمس إن أوكرانيا استعادت رفات 1212 جندياً قتلوا في الحرب مع روسيا، مضيفة أنه سيتم نقل الرفات إلى خبراء الطب الشرعي للتعرف على هوياتها.

إلى ذلك، أعلنت روسيا أنها ستتبادل وأوكرانيا، اليوم، أسرى حرب يعانون من إصابات خطرة في عملية تندرج في إطار اتفاق أبرمته موسكو وكييف خلال مفاوضات جمعتهما مؤخراً في اسطنبول.

وقال كبير المفاوضين الروس فلاديمير ميدينسكي عبر وسائل التواصل الاجتماعي «اليوم سنبدأ عمليات التبادل الصحي العاجلة لأسرى إصاباتهم خطرة» مشيراً إلى أن روسيا استعادت جثث 27 من جنودها قتلوا في الحرب مع أوكرانيا.

وأسفر الهجوم الروسي الجديد على خاركيف أمس عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة نحو ستين آخرين، بينهم تسعة أطفال، بحسب السلطات المحلية.

وقال رئيس بلدية المدينة إيغور تيريخوف إنّ «17 ضربة بطائرات مسيّرة طالت منطقتين» في هذه المدينة.

في المقابل، تُكثّف أوكرانيا هجماتها بالطائرات المسيّرة على روسيا، لكنها تقول إنها تستهدف منشآت استراتيجية.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها اعترضت 32 طائرة مسيّرة أوكرانية فوق روسيا ليل أمس.