رابطةُ العالم الإسلامي تعزّي في ضحايا حادثة إطلاق النار في مدرسة بمدينة غراتس النمساوية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

تقدَّمتْ رابطةُ العالم الإسلامي بخالص العزاء وصادق المواساة، لحكومة جمهورية النمسا وعموم شعبها، ولذوي ضحايا حادثة إطلاق النار في مدرسة بمدينة غراتس.

وفي بيانٍ للأمانة العامة للرابطة، أكد معالي الأمين العام، رئيس هيئة علماء المسلمين فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، إدانة الرابطة لهذا العمل الإجرامي الغادر، معربًا عن التضامن والتعاطف مع شعب النمسا الصديق في هذا المصاب المؤلم، متمنيًا للمصابين الشفاء العاجل.

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