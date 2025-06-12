الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

تمددت حرائق الغابات في كندا، مهدّدةً مدنًا تقع قرب فانكوفر في غرب البلاد، في حين حذّرت السلطات السكّان من خطر تفاقم الوضع خلال الصيف.

وتشهد البلاد هذا العام موسم حرائق غابات مبكرًا وشديدًا، إذ اندلعت حرائق ضخمة عديدة، التهمت المساحات الخضراء بمعدلات غير مسبوقة، باستثناء الحرائق في عام 2023.

وأعلنت السلطات المحليّة حالة الطوارئ، مناشدة سكّان بعض الخليج 365 الاستعداد لإخلاء منازلهم “في أسرع وقت”.

والتهمت ألسنة النيران حتى اليوم (3.5) ملايين هكتار، أي ما يعادل مساحة بلجيكا، كما يلفّ دخان كثيف الغابة المحيطة ببلدة سكواميش.

وهذا الحريق الخارج عن السيطرة اتّسع نطاقه بسرعة في الساعات القليلة الماضية، وأتى حتى الآن على (20) هكتارًا، مهدّدًا بلدة سكواميش وسكّانها البالغ عددهم (25) ألف نسمة.

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