يديعوت أحرونت عن ويتكوف: تمتلك طهران كمية كبيرة من الصواريخ ما يمثل تهديدا وجوديا لأميركا والعالم والخليج

نقلت صحيفة "يديعوت أحرونت" عن المبعوث الأميركي ​​ستيف ويتكوف انني "بحثت مع رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو هاتفيا حالة التوتر المتزايدة في الشرق الأوسط".

واكد انه "يجب عدم السماح أبدا لإيران بتخصيب اليورانيوم أو تطوير قدرة نووية بأي شكل"٬ لافتا الى ان "إيران النووية ستكون تهديدا وجوديا على إسرائيل".

واشار الى ان "ايران تمتلك كمية كبيرة من الصواريخ ما يمثل تهديدا وجوديا لأميركا والعالم والخليج".