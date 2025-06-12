ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 4 في المئة وسط تقارير عن تصاعد التوترات في الشرق الاوسط

ارتفعت أسعار خام برنت إلى ما يقرب من 70 دولارًا للبرميل، وسط تقارير عن إخلاء أميركيين من عدد من دول الخليج وتصاعد ​التوترات في الشرق الأوسط​.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.90 دولار أو 4.34% خلال تعاملات الأربعاء إلى 69.77 دولار للبرميل عند التسوية، وهو أعلى مستوى منذ 3 نيسان أي منذ أكثر من شهرين.

كما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي 3.17 دولار أو 4.88% لتسجل عند التسوية 68.15 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى تسوية منذ 2 نيسان.

وكانت قد أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أنها أمرت بمغادرة جميع الموظفين غير الأساسيين من السفارة الأميركية في بغداد، استنادا إلى مراجعة حديثة والتزامها "بالحفاظ على سلامة الأميركيين في الداخل والخارج".

كما منحت الوزارة الإذن بالمغادرة الطوعية للموظفين غير الأساسيين وأفراد عائلاتهم في كل من البحرين والكويت، ما يمنحهم خيار مغادرة هذه الدول.