افادت القناة 14 الإسرائيلية٬ بأن "المعارضة الإسرائيلية تفشل في تمرير مشروع قانون حل الكنيست"٬ مشيرة الى ان "61 عضوا صوتوا ضد مشروع قانون حل الكنيست".
وفي وقت سابق٬ ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن المحادثات داخل الائتلاف توصف بـ"المنتجة"، وأن مستشار رئيس الحكومة، نِفو كاتس، انضم هو الآخر إلى الجهود المبذولة للتوصل إلى تسوية بين الأحزاب الحريدية ورئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، يولي إدلشتاين.
ونقلت هيئة البث العام الإسرائيلية عن مسؤول في "يهدوت هتوراه" قوله إن هناك تقدما في المفاوضات مع إدلشتاين قد يمنع حل الكنيست.
كانت هذه تفاصيل خبر القناة 14 الإسرائيلية: المعارضة الإسرائيلية فشلت في تمرير مشروع قانون حل الكنيست لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.