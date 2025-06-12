القناة 14 الإسرائيلية: المعارضة الإسرائيلية فشلت في تمرير مشروع قانون حل الكنيست

افادت القناة 14 الإسرائيلية٬ بأن "​المعارضة الإسرائيلية​ تفشل في تمرير مشروع قانون حل الكنيست"٬ مشيرة الى ان "61 عضوا صوتوا ضد مشروع قانون حل الكنيست".

وفي وقت سابق٬ ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن المحادثات داخل الائتلاف توصف بـ"المنتجة"، وأن مستشار رئيس الحكومة، نِفو كاتس، انضم هو الآخر إلى الجهود المبذولة للتوصل إلى تسوية بين الأحزاب الحريدية ورئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، يولي إدلشتاين.

ونقلت هيئة البث العام الإسرائيلية عن مسؤول في "يهدوت هتوراه" قوله إن هناك تقدما في المفاوضات مع إدلشتاين قد يمنع حل الكنيست.