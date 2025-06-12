ترامب: نخرج موظفين أميركيين من الشرق الأوسط بسبب الخطر المحتمل

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنّ إدارته تقوم بنقل موظفين أميركيين من الشرق الأوسط لأنه قد يكون مكانا "خطرا" في ظلّ التوتّرات الراهنة مع إيران، مشدّدا على أنّ الجمهورية الإسلامية "لا يمكنها امتلاك سلاح نووي".
وقال ترامب للصحافيين تعليقا على تقارير بشأن نقل أفراد طواقم دبلوماسية أميركية من الشرق الأوسط "حسنا، يجري نقلهم لأنه قد يكون مكانا خطرا".
واشار الى اننا "أصدرنا إشعارا بالمغادرة وسنرى ما سيحدث"٬ مضيفا "لا يمكنهم (الإيرانيين) امتلاك سلاح نووي، الأمر بسيط للغاية. لن نسمح بذلك".
وأتى تصريح ترامب بعيد إعلان مسؤول أميركي أنّ واشنطن بصدد خفض عدد موظفي سفارتها في العراق لأسباب أمنية، بينما وردت تقارير تفيد بأن الولايات المتّحدة تنقل أيضا موظفين من سفارتيها في الكويت والبحرين.
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