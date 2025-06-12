شكرا لقرائتكم خبر عن تشجيع الاستثمار وتبسيط الإجراءات أبرز أهداف قانون الجمارك.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يهدف قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، إلى تحقيق عدد من الأهداف الأساسية التى حددتها نصوص القانون فى التالي:

1- المساهمة فى تبسيط الإجراءات لتعزيز الحوكمة والتيسير على مجتمع الأعمال.

2- تسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية فى تحقيق التوجهات الاستراتيجية فى رؤية مصر 2030.

3- تحسين موقع مصر على مؤشرات القياس الدولية فى مجالات تيسير التجارة الدولية.

4- تشجيع الاستثمار، وممارسة الأعمال، بالإضافة لتشجيع المشروعات الاقتصادية الوطنية، وتيسير التجارة الدولية.

5- إقرار التعاملات الإلكترونية بدلًا من الورقية، لتبسيط الإجراءات والتيسير على المتعاملين وتقليل زمن الإفراج الجمركي.