تواصل المفاوضات مع الحريديين وسط ترقب للتصويت على حل الكنيست في اسرائيل

تتواصل في الكنيست، في هذه الأثناء، المشاورات والمفاوضات بين الائتلاف الحكومي والأحزاب الحريدية في محاولة للتوصل إلى تفاهمات حول مشروع قانون إعفاء الحريديين من التجنيد، وتفادي التصويت على مشروع ​قانون حل الكنيست​، المتوقع طرحه للتصويت في وقت لاحق من فجر الخميس.

وتشير التقديرات إلى أن المعارضة قد تسحب مشروع القانون في اللحظة الأخيرة إذا لم تضمن دعم الأحزاب الحريدية، وذلك بهدف الحفاظ على إمكانية طرح مشروع القانون مجددًا، إذ ينص القانون على أنه في حال تم إسقاط مشروع قانون لحل الكنيست بالتصويت ضده في الهيئة العامة، فلا يمكن إعادة طرحه مرة أخرى قبل مرور ستة أشهر.

وفي هذا السياق، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن المحادثات داخل الائتلاف توصف بـ"المنتجة"، وأن مستشار رئيس الحكومة، نِفو كاتس، انضم هو الآخر إلى الجهود المبذولة للتوصل إلى تسوية بين الأحزاب الحريدية ورئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، يولي إدلشتاين؛ ونلقت هيئة البث العام الإسرائيلية ("كان 11") عن مسؤول في "يهدوت هتوراه" قوله إن هناك تقدما في المفاوضات مع إدلشتاين قد يمنع حل الكنيست.

أبدى مقرّبون من إدلشتاين "تفاؤلًا حذرًا"، بحسب القناة 12، التي أشارت إلى أن "معظم القضايا الخلافية التي كانت موضع نزاع مع الأحزاب الحريدية قابلة للحل، وأن ممثلي الكتل الحريدية وافقوا على غالبية المبادئ التي تمسّك بها إدلشتاين". وخلال المحادثات، عبّر إدلشتاين عن غضبه من تهديدات الحريديين بإسقاط الحكومة.

وذكرت القناة أن إدلشتاين قال لممثلي الأحزاب الحريدية إن "المطلوب إبداء المسؤولية القومية والحفاظ على حكومة اليمين"، وأشارت القناة إلى أن أعضاء الكنيست الحريديين في طريقهم لعرض التفاهمات التي توصّلوا إليها مع إدلشتاين والائتلاف على المرجعيات الدينية.

ويجري الحديث حاليًا عن مقترح لتخفيف بعض البنود المرتبطة بـ"عقوبة رياض الأطفال"، بحيث يتم إعادة جزء من الدعم المادي للحريديين فورًا، فيما يتم استعادة الجزء الآخر بشكل تدريجي وفقًا لمدى الالتزام بالأهداف المحددة ل​تجنيد الحريديين​.

وتطالب الأحزاب الحريدية، في المقابل، بتأجيل تطبيق عقوبات إضافية كانت مقررة ضمن مشروع قانون التجنيد، لفترة تمتد عدة أشهر؛ وبحسب "كان 11"، فإن حزب "شاس" عرض مقترح تسوية، في محاولة لتجنّب التصويت على مشروع قانون حلّ الكنيست.

ووفقا للتقرير، يقضي الاقتراح بصياغة "وثيقة تفاهمات" حول قانون التجنيد، مقابل تأجيل التصويت على حل الكنيست، إلا أن حزب "أغودات يسرائيل" (أحد مركبي "يهدوت هتوراه" إلى جانب "ديغيل هتوراه") عارض المقترح، فيما لم تقدم "ديغل هتوراه" ردًا نهائيًا بعد.